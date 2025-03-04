За перші три дні після релізу загальні продажі Monster Hunter Wilds досягли 8 мільйонів копій. Це найкращий результат в історії Capcom, повідомляє 24 Канал.

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Для порівняння, попередній рекордсмен і найпродаваніша гра компанії, Monster Hunter: World (21,3 мільйона копій станом на 31 грудня 2024 року), продалася накладом у 5 мільйонів примірників за аналогічний період.

Варто зазначити, що Monster Hunter: World спочатку вийшла лише на консолях, тоді як Monster Hunter Wilds була доступна одночасно на актуальних консолях та ПК.

Capcom пояснює успіх гри активною промоцією після анонсу, участю у великих заходах та проведенням відкритого бета-тестування. Це викликало "величезний ажіотаж" і сприяло рекордним продажам.

Monster Hunter Wilds вийшла 28 лютого на ПК (Steam), PS5, Xbox Series X|S. Гру високо оцінили журналісти (88-90% на Metacritic), однак користувачі розкритикували її за технічні проблеми та монетизацію.

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На момент виходу Monster Hunter Wilds отримала понад 64 тисячі "змішаних" відгуків у Steam (загальний рейтинг 58%) та досягла пікового онлайну в 1,384 мільйона гравців, що є п’ятим результатом в історії платформи.