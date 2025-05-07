GTA портит всем планы

Уже давно в индустрии циркулирует мнение, что многие разработчики избегают назначать премьеры своих игр вблизи релиза GTA 6, поскольку она перетянет на себя все внимание пользователей. И хотя это редко озвучивают открыто, легендарный разработчик Хидео Кодзима подтвердил: Grand Theft Auto 6 заставила его студию изменить дату релиза Death Stranding 2, поскольку команда тоже не захотела конкурировать с мегапопулярной игрой от Rockstar. Это заявление прозвучало в подкасте "A Hideo Kojima Radio", сообщает 24 Канал со ссылкой на Insider Gaming.

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Death Stranding 2 сначала планировали выпустить в сентябре 2025 года. Однако из-за потенциального релиза GTA 6 в том же периоде, дату перенесли на 26 июня. Сам Кодзима откровенно заявил, что издатели и студии осторожно реагируют на возможное столкновение с такими гигантами.

Он привел аналогию с киноиндустрией:

Например, если бы новый фильм "Миссия невыполнима" вышел в мае, другие не смогут с ним конкурировать, поэтому переедут куда-то еще,

– заявил разработчик.

Отметим, что 2 мая Rockstar перенесла GTA 6. Теперь игра должна выйти 26 мая 2026 года. Эта новость, вероятно, стала облегчением для многих издателей, которые планируют релизы на 2025 год, и она означает, что Death Stranding 2 вполне может вернуться на свою предыдущую дату – сентябрь 2025 года.

Ожидается, что летние презентации, вроде Summer Game Fest, будут насыщены новостями об играх, чьи даты сместили именно из-за опасений конкуренции с GTA. Поэтому мы можем увидеть немало изменений в расписаниях многочисленных разработчиков.

Этот случай в очередной раз демонстрирует, что GTA 6 имеет беспрецедентное влияние на всю игровую индустрию – даже такие большие имена, как Хидео Кодзима, вынуждены учитывать появление очередной части культовой франшизы.