Хідео Кодзіма каже, що продовжить створювати ігри навіть після смерті

Легендарний геймдизайнер Хідео Кодзіма не просто готується до майбутнього – він планує творити навіть після смерті. Після перенесеної хвороби та роздумів про власну смертність, Кодзіма розповів, що залишив своєрідний "ігровий заповіт", аби його студія могла продовжити справу навіть без нього.

Що буде потім

Хідео Кодзіма – ім’я, яке вже давно стало синонімом інновацій у світі відеоігор. Створивши культову серію Metal Gear, власну студію Kojima Productions та вельми оригінальну Death Stranding, він неодноразово доводив, що належить до найвизначніших творців у галузі. Та тепер легендарний розробник зробив крок ще далі – оголосив, що його ідеї житимуть навіть після його смерті, повідомляє 24 Канал з посиланням на TheGamer.

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У новому інтерв’ю 61-річний Кодзіма поділився особистими переживаннями, які спонукали його поглянути на життя під іншим кутом. Він пригадав пандемію COVID-19, коли серйозно захворів, а також операцію на оці. Тоді, вперше за довгий час, він відчув свою вразливість – і фізичну, і психологічну. У той період багато людей навколо нього помирали, і це змусило його зіштовхнутися віч-на-віч із концептом смерті.

Я захворів і не міг нічого створювати. Я бачив, як багато людей навколо мене помирали в той час. Я був обличчям до обличчя зі смертю. Звісно, я одужав, але тепер я думав: "Чекай, скільки років мені залишилося, щоб зробити гру чи фільм?" Можливо, років десять?

– каже він.

Це усвідомлення породило в ньому страх: що станеться з Kojima Productions, коли його не стане? Він не хоче, щоб студія просто роками експлуатувала наявну інтелектуальну власність, не даючи світові нічого нового. Тож розробник вирішив діяти.

Кодзіма передав своєму особистому асистенту флешку з ідеями – вона стала своєрідним "заповітом". Після його смерті її мають відкрити, щоб студія могла продовжити втілювати задуми свого засновника.

Можливо, вони могли б продовжити робити речі після того, як я піду з Kojima Productions. Це страх для мене: що станеться з Kojima Productions після того, як я піду з життя? Я не хочу, щоб вони просто керували нашою існуючою інтелектуальною власністю,

– додав розробник.

Тож Кодзіма активно готує свою команду до самостійного майбутнього, водночас не знижуючи темпів нинішньої роботи. Вже наступного місяця очікується реліз Death Stranding 2 – продовження гри, яка стала не просто проєктом, а авторським висловлюванням на межі ігрового мистецтва. Кодзіма також каже, що вже має ідеї для третьої частини, але сам не збирається її робити.