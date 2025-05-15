Коли вийде Stellar Blade на ПК

Stellar Blade з’явиться на ПК вже наступного місяця. За інформацією, що тепер доступна в мережі, реліз гри в Steam нібито запланований на 11 червня, хоча Shift Up і Sony поки офіційно це не підтвердили. До виходу лишилося зовсім трохи, тож якщо це правда, найближчим часом слід очікувати на офіційне оголошення, повідомляє 24 Канал з посиланням на TheGamer.

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Спочатку Stellar Blade вийшла як ексклюзив для PlayStation 5 у квітні минулого року. За перший місяць продажів проєкт розійшовся накладом понад мільйон копій, що дозволило йому зібрати довкола себе лояльну фан-базу. Гра поєднує візуальну видовищність з приємним бойовим процесом у стилі Soulslike. Цей дебют став дуже успішним для студії Shift Up, тож реліз для комп'ютерів був питанням часу. І дійсно, ще в листопаді 2024 року стало відомо, що скандальний ексклюзив PS5 вийде на ПК.

Окрему увагу варто приділити головній героїні – Єві. Ще до релізу гра стала об’єктом запеклої онлайн-дискусії, оскільки її критикували за надмірну сексуалізацію: приваблива героїня, яка носить дуже відверті костюми з ефектною фізикою рухів, тоді як камера навмисно показує її під потрібними кутами. Усе це викликало обурення в деяких користувачів. Попри відсутність глибокої сюжетної арки або емоційного розвитку персонажа, Єва стала впізнаваною саме завдяки зовнішності.

ПК-версія, згідно з витоком, отримає ще більш відверті костюми, що вже викликало захват у частини гравців. Багато хто прогнозував, що преса швидко розкритикує проєкт за об'єктивацію, однак цього не сталося – Stellar Blade отримала позитивні відгуки і навіть потрапила до кількох списків найкращих ігор року.

Також готується додатковий бос Sentinel Leader, який з'явиться як на ПК, так і в оновленні для PS5. А деякі гравці вже мріють спробувати гру на Steam Deck. Але головна тема обговорення, як і раніше, – моди. На рушії Unreal Engine, який добре піддається модифікаціям, очікується поява користувацьких костюмів, нових функцій та інших доповнень.