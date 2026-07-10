Хто сьогодні цікавіть глядачів

Попри зміни у кар'єрі та перехід до команди BC.Game, український снайпер Олександр "s1mple" Костилєв упевнено тримає третю позицію в рейтингу. s1mple залучив 1,8 мільйона унікальних відвідувачів, що підтверджує його статус одного з найвпливовіших гравців світу. Про це свідчать дані, які HLTV опублікував на своєму LinkedIn.

На першому місці наразі росіянин donk, чия сторінка набрала 2,3 мільйона переглядів, випередивши зірку Vitality Матьє "ZywOo" Ербо, у якого 2,1 мільйона візитів.

Щороку сторінки кількох гравців збирають більше трафіку, ніж будь-що інше на сайті, тому ми виділили десятку найкращих за 2026 рік,

– прокоментував портал HLTV.org.

До списку також потрапили такі імена: росіянин m0NESY з 1,7 мільйона переглядів, боснієць NiKo з 1,6 мільйона та данець karrigan, чий профіль відвідали 1,5 мільйона разів. У десятці опинилися й менш очікувані гравці, як-от росіянин kyousuke з показником 1,4 мільйона та molodoy з Казахстану, який закриває топ, маючи 928 тисяч візитів. Між ними розташувалися естонець ropz та француз apex з 1,2 і 1,1 мільйона переглядів відповідно.



Повний список популярності гравців / Зображення HLTV

Чому ці цифри важливі

Статистика демонструє цікаву тенденцію: у рейтингу повністю відсутні представники Північної та Південної Америки, а також Азії. У списку панують гравці з європейських колективів та команд із Росії, зокрема зі Spirit, Vitality та Falcons. Популярність профілів часто залежить від результатів: фанати масово перевіряють статистику гравців як після тріумфальних матчів, так і після гучних поразок.

Кількість переглядів не відображає повної картини, проте це реальний статистичний показник, – додали представники HLTV.org.

В цілому, такі високі показники свідчать про чудовий стан індустрії та активну залученість фанатів кіберспорту. Експерти очікують, що інтерес до гравців із яскравим стилем гри продовжуватиме зростати.