Ходячі мерці на Дикому Заході: ентузіасти показали моторошний мод для Red Dead Redemption 2

Креативний фанатський мод для RDR 2 вельми точно передає дух легендарного DLC Undead Nightmare із першої частини франшизи й заповнює штат Нью Остін натовпами кровожерливих зомбі. Детальніше у матеріалі.

Шанувальники Red Dead Redemption 2 вже втомилися чекати, поки Rockstar Games здогадаються випустити культове доповнення "Undead Nightmare" для останньої, на цей момент, частини серії. Дійшло до того, що декілька модерів вирішили об'єднатися і створити власну версію такого жаданого контенту.

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DLC "Undead Nightmare" для першої частини Red Dead Redemption було запущено за кілька днів до Геловіну 2010 року і багато хто досі вважає його одним з найкращих доповнень за всю історію індустрії. З моменту появи приквелу франшизи у 2018 році шанувальники постійно сподівалися, що Rockstar знову подарує геймерам змогу поборотися проти нескінченних натовпів зомбі, однак схоже, що у розробників таких планів немає.

Забарикадований салун в моді для RDR 2 / зображення nexusmods

Отож, ПК-модери Dick Hertz та Eki представили власну роботу під назвою Undead Nightmare II – Origins, яку вони завантажили на популярний портал Nexus Mods.

Модифікація поширює незвичайну чуму в Нью-Остіні, яка призводить до того, що мертві встають із могил і жадають вбити усе живе на своєму шляху. Ніхто не почуватиметься в безпеці, адже цивілізовані міста, стоянки подорожніх та навіть пустелі стають осередками цілих орд нежиті.

Ентузіасти на славу попрацювали над модом, завдяки чому він навіть має власний саундтрек, унікальний одяг та спеціальні приховані функції, які краще побачити на власні очі.

Трейлер модифікації Undead Nightmare II – Origins



Фанатська робота має прийтися до смаку багатьом гравцям на ПК, враховуючи, що оригінальний Red Dead Redemption і його DLC на цій ігровій платформі, на жаль, ніколи не були доступними. Хоча Undead Nightmare II не є офіційним DLC, але більшість геймерів сходяться в думці, що краще такий контент аніж мовчанка від Rockstar.