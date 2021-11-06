Поклонники Red Dead Redemption 2 уже устали ждать, пока Rockstar Games догадаются выпустить культовое дополнение "Undead Nightmare" для последней, к настоящему моменту, части серии. Дошло до того, что несколько модеров решили объединиться и создать собственную версию столь желанного контента.

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DLC "Undead Nightmare" для первой части Red Dead Redemption было запущено за несколько дней до Хэллоуина 2010 года и многие до сих пор считают его одним из лучших дополнений за всю историю индустрии. С момента появления приквела франшизы в 2018 году поклонники постоянно надеялись, что Rockstar снова подарит геймерам возможность сразиться против бесконечных толп зомби, однако похоже, что у разработчиков таких планов нет.

Забаррикадированный салун в моде для RDR 2 / изображение nexusmods

Итак, ПК-модеры Dick Hertz и Eki представили свою работу под названием Undead Nightmare II – Origins, которую они загрузили на популярный портал Nexus Mods.

Модификация распространяет необычную чуму в Нью-Остине, которая приводит к тому, что мертвые встают из могил и желают убить все живое на своем пути. Никто не будет чувствовать себя в безопасности, ведь цивилизованные города, стоянки путников и даже пустыни становятся ячейками целых орд нежити.

Энтузиасты во славу поработали над модом, благодаря чему он даже имеет собственный саундтрек, уникальную одежду и специальные скрытые функции, которые лучше увидеть своими глазами.

Трейлер модификации Undead Nightmare II – Origins



Фанатская работа должна прийтись по вкусу многим игрокам на ПК, учитывая, что оригинальный Red Dead Redemption и его DLC на этой игровой платформе, к сожалению, никогда не были доступны. Хотя Undead Nightmare II не является официальным DLC, но большинство геймеров сходятся во мнении, что лучше такой контент, чем молчание от Rockstar.