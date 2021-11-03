Наверное, все геймеры когда-то мечтали о том, чтобы объединить свои любимые видеоигры в одну. Но ясно, что шансов на официальный релиз такого гибридного проекта почти никогда и нет. Правда, иногда такую несправедливость могут исправить моддеры.

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Именно к таким энтузиастам можно отнести и главного героя этой истории, поделившегося нестандартной модификацией под названием "Crusader Blade". Итак, этот моддер решил объединить очень популярную стратегию Crusader Kings III и ролевую видеоигру Mount&Blade 2: Bannerlord. Но самое интересное, что он не просто перенес некоторые элементы из одной игры в другую. Дело в том, что для полноценной работы его модификации нужно быть владельцем сразу двух видеоигр.

Трейлер модификации "Crusader Blade": видео

Все работает достаточно просто, а в целом этот гибрид очень похож на игры из серии Total War. Почти все время геймеры будут проводить на глобальной карте в Crusader Kings III, а вот самое интересное начинается, когда их армия должна принять участие в битве. В такие моменты мод переносит игроков на виртуальное поле боя в Mount&Blade 2: Bannerlord, где играть нужно уже в режиме от третьего лица. Модификация генерирует похожие войска и соотношение сил, а также подбирает соответствующую местность (не учитывает погоду). После завершения боя она переносит результат и другие данные в Crusader Kings III.

Стоит отметить, что энтузиаст уже даже выпустил первую версию этого мода, которую можно бесплатно загрузить на официальном сайте. Также по этой ссылке можно найти подробную инструкцию по установке.

Модификация "Crusader Blade" / Фото с блога разработчика