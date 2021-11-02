Наверное, все поклонники New World знают, что в этой видеоигре есть такой показатель как удача. Правда, разработчики из Amazon Games точно не объясняли, как именно работает этот параметр. А потому за исправление такого своеобразного недостатка решили взяться геймеры.

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Итак, пользователь платформы Reddit с никнеймом SkyLineOW решил провести масштабный эксперимент, чтобы узнать, как именно работает эта механика. Свой опыт энтузиаст разделил на два этапа, а в целом экспериментатор отслеживал шанс выпадения легендарной шкуры из кабанов.

На первом этапе у его игрового персонажа было 4390 единиц удачи. Согласно популярной фанатской теории, в таком случае шанс получить легендарную шкуру равняется 3,55%. Оказалось, что эта цифра очень близка к той, которую получил SkyLineOW на практике. Дело в том, что на этом этапе он убил 571 животное, а получил дроп из 19. То есть в его случае шанс получить легендарную шкуру равен 3,33%.

На втором этапе у его игрового персонажа уже было 9590 единиц удачи, а это значит, что шанс должен подняться до 8,44%. Стоит отметить, что и на этот раз он получил значение, близкое к теоретическому. Он убил 573 животных, а дроп получил сразу из 43 кабанов, то есть на практике шанс получить легендарный лут также поднялся – 7,5%.

Поэтому получается, что эта механика работает в игре New World, а в общем-то она действительно может влиять на геймплей. Напоследок стоит отметить, что пользователям Reddit это исследование очень понравилось, а пост SkyLineOW сразу же стал одним из самых популярных в этом разделе: 4,2 тысячи лайков и более 400 комментариев.

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