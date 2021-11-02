Напевно, всі шанувальники New World знають, що в цій відеогрі є такий показник як удача. Щоправда, розробники з Amazon Games точно не пояснювали, як саме працює цей параметр. А тому за виправлення такого своєрідного недоліку вирішили взятися геймери.

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Отже, користувач платформи Reddit з нікнеймом SkyLineOW вирішив провести масштабний експеримент, щоб дізнатися, як саме працює ця механіка. Свій дослід ентузіаст розділив на два етапи, а загалом експериментатор відслідковував шанс випадіння легендарної шкіри з кабанів.

На першому етапі в його ігрового персонажа було 4390 одиниць удачі. Згідно з популярною фанатською теорією, в такому випадку шанс отримати легендарну шкіру дорівнює 3,55%. Виявилося, що ця цифра дуже близька до тієї, яку отримав SkyLineOW на практиці. Річ у тім, що на цьому етапі він вбив 571 тварину, а отримав дроп з 19. Тобто в його випадку шанс отримати легендарну шкіру дорівнює 3,33%.

На другому етапі в його ігрового персонажа вже було 9590 одиниць удачі, а це означає, що шанс повинен зрости до 8,44%. Варто відзначити, що й цього разу він отримав значення, яке близьке до теоретичного. Він вбив 573 тварини, а дроп отримав одразу з 43 кабанів, тобто на практиці шанс отримати легендарний лут також піднявся – 7,5%.

Тому виходить, що ця механіка працює в грі New World, а загалом вона дійсно може впливати на геймплей. Наостанок варто відзначити, що користувачам Reddit це дослідження дуже сподобалося, а пост SkyLineOW одразу ж став одним з найпопулярніших у цьому розділі: 4,2 тисячі вподобань та понад 400 коментарів.

Трейлер відеогри New World: відео