Ми вже неодноразово розповідали про різноманітні вражаючі роботи гравці в Minecraft. Шанувальники цієї відеогри постійно вигадують щось цікаве, а також беруться за креативні проєкти.

До теми Ентузіаст створив справжній танк у відеогрі Minecraft: як він працює

Одним з таких фанатів є й головний герой цієї історії, який вирішив "перенести" відомий момент з CS:GO у Minecraft. Йдеться про хайлайт, яким відзначився українець Олександр "s1mple" Костилєв під час турніру ESL One Cologne 2016. У півфіналі цього змагання його команда Team Liquid зустрічалася з колективом Fnatic, а грали вони на мапі Cache. У 14 раунді цього матчу s1mple дуже ефектно ліквідував двох опонентів зі снайперської гвинтівки AWP. Цікаво, що компанія Valve навіть додала пам'ятне графіті на честь цього моменту.

Оригінальний хайлайт s1mple: відео

Відтворити цей момент в Minecraft вирішив користувач платформи Reddit з нікнеймом volarvaebe. Одразу ж варто відзначити, що він добряче попрацював, а загалом у своїй роботі використав чимало модифікацій та сторонніх програм. Мапу та геймплей він відтворив за допомогою модів, а от худ та інші візуальні елемент – графічних редакторів. Варто додати, що в коментарях до цього посту є вся інформація про використані в роботі моди.

Загалом на відтворення цього хайлайту ентузіаст витратив майже два місяці, а найцікавіше, що на цьому він зупинятися не збирається. У майбутньому volarvaebe планує відтворити у цьому ж стилі відомий хайлайт coldzera. Наостанок варто відзначити, що користувачі платформи Reddit дуже високо оцінили цю роботу. Вона одразу ж стала однією з найпопулярніших у цьому розділі, а загалом цей запис вже зібрав понад 600 тисяч переглядів та майже 10 тисяч вподобань.

Хайлайт s1mple у відеогрі Minecraft: відео