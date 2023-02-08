Одне з таких відео продемонструвало зіпсовану церемонію з сортувальним капелюхом. Усе – через дивний збій у грі.

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Збій у Hogwarts Legacy

Один гравець виявив кумедний збій у Hogwarts Legacy, який зіпсував мантію головного героя під час церемонії сортування. Збій фактично зіпсував один з найважливіших моментів для будь-якого молодого чарівника.

Попри те, що Hogwarts Legacy сприйняли неймовірно добре як веселу та відшліфовану гру, це гра з відкритим світом і великою кількістю рухомих частин, тож обов’язково виникнуть помилки. Понад те, прикро, що гравцеві довелося пережити таку подію під час чи не ключової сцени в грі.

Як і книгах чи фільмах про Гаррі Поттера, церемонія сортування у Hogwarts Legacy – це подія, яка вирішує, у який із чотирьох факультетів у Гоґвортсі першокурсники будуть розміщені та залишатимуться до кінця, здобуваючи освіту в магічній школі.

Поки більшість студентів автоматично потрапляють у факультет за вибором капелюха на основі їхніх характерів, гра дозволяє гравцям вибирати, де їхній персонаж залишиться до кінця гри.