Том Фелтон взяв участь у рекламному заході для популяризації та просування рольової гри з відкритим світом. Hogwarts Legacy має великий борг перед серією фільмів про Гаррі Поттера, яка започаткувала загальний стиль та естетику, використані в хітовій грі.

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Драко Мелфой розплакався під час гри в Hogwarts Legacy

Фільми про Гаррі Поттера є одними з найкасовіших фільмів в історії прокату, а Hogwarts Legacy побила рекорди продажів. З огляду на те, наскільки популярними є як фільми про Гаррі Поттера, так і відеогра, не дивно, що шанувальники були в захваті від такої зустрічі двох світів.

Це сталося в нещодавньому відео, де актор Драко Мелфоя Том Фелтон зіграв квест Себастьяна Саллоу в Hogwarts Legacy. Під час відео Фелтон обговорював свій досвід роботи з франшизою про Гаррі Поттера, коли грав у гру, наче створений під замовлення персонаж.

Коли він досліджував загальну кімнату Слизерина, Фелтона запитали, чи в грі він почувається як вдома. Фелтон буквально почав плакати, відповідаючи на запитання: "Так, я відчуваю себе як вдома. І все ж це новий, захопливий досвід, який дивним чином нагадує моє дитинство".

Том Фелтон зіграв у Hogwarts Legacy: дивіться відео

Гра Фелтона в квест Себастьяна Селлоу в Hogwarts Legacy була частиною оновленого маркетингового поштовху до гри, яка збіглася з її запуском на консолях PS4 і Xbox One.