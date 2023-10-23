Hogwarts Legacy дозволяє гравцям відчути життя учня школи чаклунства Гоґвортс. Хоча деяким гравцям може знадобитися інструкція з проходження гри, ті, хто пройшов її по декілька разів, можуть стати справжніми експертами в грі.

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Проходження Hogwarts Legacy

Запущений на більшості платформ на початку цього року, Hogwarts Legacy одразу отримав похвалу за чудове відтворення замку Гоґвартс і головного героя, якого можна налаштувати. На початку гри Сортувальний капелюх призначає персонажів в один з чотирьох факультетів, хоча гравці можуть вибрати бажаний для них.

Для тих, хто хоче побачити, як виглядає гра для студентів кожного з факультетів, деякі гравці вирішили повторити Hogwarts Legacy кілька разів. А затятий шанувальник пройшов гру "від А до Я" одразу чотири рази.

Певні домашні квести в Hogwarts Legacy швидко привернули увагу шанувальників, спонукавши багатьох спробувати кілька заїздів. Однак вони враховують лише чотири квести загалом – по одному для кожного факультету, після чого гра завжди однакова.

Таким чином багато гравців просто повторюють гру, доки ці квести не будуть завершені. Пізніше більшість гравців повертаються до свого початкового або бажаного фікультету, щоб завершити гру.

У середньому повне проходження Hogwarts Legacy на 100% займе близько 68 годин. Тобто геймер витратив приблизно 272 години, щоб досягти неймовірного подвигу в 400% завершення.