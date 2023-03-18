Дія Hogwarts Legacy розгортається у 1800-х роках. Геймер стає новим учнем знаменитої Гоґвортської школи магії та чаклунства.

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Армія лицарів у Hogwarts Legacy

У грі геймери можуть створити власного персонажа, вибрати власний факультет Гоґвортсу й навіть практикувати заборонені заклинання темних мистецтв.

Велика Кімната на вимогу – це місце, де учні демонструють свій талант до дизайну, оскільки магічний простір усередині школи – це місце, де гравці можуть готувати зілля та доглядати за тваринами.

Та один з шанувальників придумав для цієї кімнати абсолютно інше застосування. Гравець прикрасив більшу частину доступної площі, створивши акуратно розташовані костюми лицарів в обладунках, які, схоже, готові захопити школу.

На відміну від активних обладунків, які можна знайти по всій іншій частині школи, лицарі гравця не рухаються. Однак, навіть без руху, це одна з найстрашніших кімнат у замку.