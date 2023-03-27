У відкритому світі Hogwarts Legacy досі є багато речей, поки не розкритих гравцями. Це чудово демонструє ця конкретна зустріч з одним із NPC в грі.

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Несподіване відкриття в Hogwarts Legacy

Понад місяць після першого виходу гри шанувальники Hogwarts Legacy продовжують відкривати кожну цікаву примху, яку приховала гра. Дехто витрачає на це доволі багато свого часу.

Тепер один з геймерів зробив доволі цікаве відкриття – йому вдалося знайти персонажа, що лежить у ліжку. Багатьом це може здатися невеликим відкриттям, але насправді це досить рідкісне видовище в грі.

Гравці можуть досліджувати неймовірне відтворення замку Гоґвортс вночі в грі, але знайти людей, поки вони лежать у ліжку – це вже зовсім інше завдання. Навіть попри це, для гравця не зустрічати нікого в ліжку до закінчення 140 годин гри є досить примітним.

Багато геймерів побачать більшу частину можливостей гри приблизно через 60 – 70 годин, проведених у ній. Тому цікаво побачити, що навіть найдосвідченішим гравцям досі є що шукати.