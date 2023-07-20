Hogwarts Legacy від Avalanche Software була любовним листом до франшизи, який виконував амбітну обіцянку повністю реалізованого чарівного світу. Зображення місць відповідає книгам і фільмам про Гаррі Поттера. Та особливо захоплює схожість рис характерів і тем розповіді з оригіналом.

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Головний герой Hogwarts Legacy нагадує Волдеморта

Хоча логічним та очевидним було б порівняння головного героя Hogwarts Legacy з Гаррі Поттером, та схоже, у нього ще більше паралелей є з Темним Лордом.

Занурення в Hogwarts Legacy слід було поставити на перше місце в списку пріоритетів у дизайні. Відчуття проживання в цьому світі, студента Гоґвортсу – це те, що студії довелося створити для свого першого входу у франшизу.

Одним із хитрих проєктів, реалізованих із цією метою, було зробити головного героя таким собі "чистим полотном". Маючи туманну передісторію та певну свободу дій у діалогових рішеннях, геймери можуть відчувати себе безпосереднім учасником гри.

До п'ятого курсу навчання про минуле головного героя Hogwarts Legacy мало що розкривається. Незважаючи на те, що вони ніколи не були очевидними, контекстні підказки роблять героя сиротою без зв'язків із чарівним світом, перш ніж він відкрив свій неймовірний дар.

Це нагадує історію Лорда Волдеморта – Тома Редла, який і сам був сиротою, ізольованим від світу відьом і чарівників, доки у роки свого становлення не розкрив власні виняткові здібності.

Хоча неоднозначна передісторія в Hogwarts Legacy призначена для того, щоб гравець сам заповнював прогалини, у грі є кілька ознак того, що це дитинство, яке б нагадувало історію Волдеморта, було навмисним.

Інша природна подібність до Волдеморта – це потужна сила, якою володіють як злий чаклун, так і головний герой Hogwarts Legacy. Вступити до Гоґвортсу з п'ятирічним дефіцитом знань, але одразу почати себе проявляти – це велике випробування.

Разом із позакласними вміннями та хитрістю, а також із стародавньою магією Макгаффіна, до якої може доторкнутися персонаж гравця, не можна не безпідставно стверджувати, що канонічно головний герой є одним з найбільш обдарованих студентів своєї епохи. Так само це можна сказати й про Волдеморта.