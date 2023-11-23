Hogwarts Legacy отримала приємну знижку до "чорної п'ятниці"

Геймери, які досі не придбали гру Hogwarts Legacy, але все ще планують, можуть скористатися приємними знижками. До "чорної п'ятниці" гру можна придбати на 40% дешевше.

Hogwarts Legacy мала величезний комерційний успіх після релізу, і станом на 5 травня 2023 року було продано понад 15 мільйонів одиниць. Шанувальники все ще можуть знайти Hogwarts Legacy в чартах продажів, оскільки вона продовжує добре продаватися протягом усього року.

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Знижка на Hogwarts Legacy

Придбати гру зі знижкою можна просто через її офіційний сайт. Тут найперше ви обираєте видання гри – стандартне чи делюкс. Різниця в тому, що делюкс-видання містить додатковий набір темних мистецтв. Після цього також потрібно вибрати свою платформу:

ПК,

Nintendo Switch,

PlayStation 4,

PlayStation 5,

Xbox Series X|S.

У кінці необхідно обрати магазин для покупки. Наприклад, версію на ПК можна придбати на Steam. Тут її вартість зі знижкою в 40% для українських геймерів становитиме 959 гривень. Стандартна вартість – 1 тисяча 599 гривень.

Натомість вартість делюкс-видання зі знижкою становитиме 1 тисячу 109 гривень (стандартна вартість – 1 тисяча 849 гривень). Акція триватиме до 28 листопада.