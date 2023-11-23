Hogwarts Legacy имела огромный коммерческий успех после релиза, и на 5 мая 2023 года было продано более 15 миллионов единиц. Любители все еще могут найти Hogwarts Legacy в чартах продаж, поскольку она продолжает хорошо продаваться в течение всего года.

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Скидка на Hogwarts Legacy

Приобрести игру со скидкой можно просто через ее официальный сайт. Здесь в первую очередь вы выбираете издание игры – стандартное или делюкс. Разница в том, что Делюкс-издание содержит дополнительный набор темных искусств. После этого также нужно выбрать свою платформу:

ПК,

Nintendo Switch,

PlayStation 4,

PlayStation 5,

Xbox Series X|S.

В конце нужно выбрать магазин для покупки. К примеру, версию на ПК можно приобрести на Steam. Здесь ее стоимость со скидкой 40% для украинских геймеров составит 959 гривен. Стандартная стоимость – 1 тысяча 599 гривен.

Стоимость делюкс-издания со скидкой будет составлять 1 тысячу 109 гривен (стандартная стоимость – 1 тысяча 849 гривен). Акция продлится до 28 ноября.