Є багато чарівних звірів, які мають з'явитися в Hogwarts Legacy, деякі з яких є серед уже існуючих істот у всесвіті Гаррі Поттера. Та деякі абсолютно нові, створені Avalanche Software, також будуть додані до списку.

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Нізл у Hogwarts Legacy

Наразі шанувальники могли помітити кількох чарівних істот, які вже з’являлися в трейлерах або ігрових процесах Hogwarts Legacy. Список ще не дуже довгий, але дракони, кентаври, тролі, ніфлери та місячні телята вже були представлені серед інших.

Та Avalanche Software пообіцяла набагато більше, і, схоже, вона починає розповідати, які ще чарівні звірі ховатимуться в Гоґвортсі та навколо нього. Одним з таких і є нізл.

Нізли вже з'являлися в багатьох різних розповідях про Гаррі Поттера. Нізл вперше з'явився в книзі "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану", але вони також були частиною різноманітних відео та мобільних ігор про Гаррі Поттера.

Do not mistake a Kneazle for your average cat. #HogwartsLegacy pic.twitter.com/XBhh4uMfMF — Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) January 30, 2023

У більшості цих випусків вони виглядають дещо по-різному, і цілком можливо, що будуть зустрічатися різні типи нізла, але наразі той, що зображений на відео, здається найближчим до перського кота.

На відео Нізл лежить на землі, муркоче та чиститься, а на екрані з’являється корисна інформація. Зокрема, той факт, що вони дуже розумні та можуть виявляти підозрілих людей.

Поки офіційного підтвердження від Avalanche Software щодо того, чи зможуть гравці тримати домашніх тварин, чи ні, не було. Та судячи з інформації про нізла, тварина може бути дуже корисним компаньйоном для персонажа гравця.