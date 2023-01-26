Читачі та сам Гаррі Поттер дізналися, наскільки небезпечним може бути дракон, під час подій "Кубка вогню". Тоді молодий чарівник заледве зміг успішно виконати перше завдання Турніру трьох чаклунів.

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Дракони в Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy – остання гра у всесвіті Гаррі Поттера, що занурює гравців у знамениту школу чарівників за століття до того, як через її зали пройде хлопчик, який вижив.

Гравці візьмуть на себе роль нового учня школи, коли починає з'являтися стародавня та таємнича сила, яка може загрожувати існуванню всього чарівного світу.

Персонаж гравця – один із небагатьох чарівників, здатних використовувати цю силу, і він повинен розкрити правду про її появу, якщо хоче зупинити потенційний катаклізм, який вона може спричинити.

Окрім пригод, у які зануряться гравці, Avalanche Software не соромилася демонструвати ширший чарівний світ, який вона створила всередині Hogwarts Legacy між місцями, які гравці можуть досліджувати. Серед них будуть бойові ями з драконами, щоб показати, яких розваг шукає чарівна спільнота.

У твіті вказується, що бойова яма відображає темну сторону великої спільноти чарівників, слугуючи еквівалентом бойових рингів тварин, які вважаються жорстокими та незаконними через жорстоке поводження з тваринами, яких змушують битися один з одним.