Вона є представницею однією з найвідоміших чарівницьких сімей в історії про Гаррі Поттера. Тож схоже, Hogwarts Legacy планує продовжувати традиції франшизи.

Читайте також PIN-UP Foundation обладнав у Харкові п'ять пунктів обігріву

Родичка друга Гаррі Поттера

Мова про професорку Матильду Візлі. Схоже, вона є однією з прабабусь Рона Візлі – найкращого друга Гаррі Поттера. Звісно ж, вона рудоволоса.

Прізвище Візлі є дуже популярним в історії про хлопчика, що вижив – чи не популярнішим навіть за самого Поттера. Адже з ним пов'язано надто багато персонажів – крім Рона, це близнюки Фред і Джордж, майбутня дружина Гаррі Джині та багато інших.

З кожним днем стають відомими все більше персонажів Hogwarts Legacy, оскільки дата виходу гри все ближче. Тож багато шанувальників цікавляться, чи не зустрінуть вони під час проходження далеких родичів героїв Гаррі Поттера.

Так, нещодавно з'ясувалося, що директором Гоґвортсу буде предок Сіріуса Блека – Фінеас Нігеллус Блек. Як заплановано, він має запам'ятатися своїм байдужим ставленням до учнів.