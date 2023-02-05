Своєю наступною ціллю зловмисниця назвала Hogwarts Legacy – екшен-RPG у всесвіті "Гаррі Поттера". Реліз гри відбудеться вже наступного тижня.

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Хакерка обіцяє зламати Hogwarts Legacy

Після злому Monster Hunter Rise Empress опублікувала повідомлення, в якому вона закликала компанії не використовувати DRM-захист Denuvo, назвавши його "раком" індустрії.

Потім хакерка зізналася, що 16 версія технологія доставила їй проблем. Саме тому злом Monster Hunter Rise забрав багато часу. Однак тепер все змінилося.

Більше я не збираюся витрачати від 6 місяців до року і більше на злом. З цього моменту і надалі я відкладаю вбік більшість своїх особистих справ і починаю працювати над провідними і найбільш очікуваними іграми,

– заявила зловмисниця.

За словами хакерки, наступною зламаною грою стане Hogwarts Legacy. Вона обіцяє випустити піратську версію через десять днів після релізу, тобто до 20 лютого.