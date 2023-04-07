Hogwarts Legacy дає гравцям вибір між Ґрифіндором, Хаффлпаффом, Рейвенкловом і Слизерином, а статистика досягнень/трофеїв показала найпопулярніші факультети в грі у відкритому світі за Гаррі Поттером.

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Найпопулярніші факультети Hogwarts Legacy

Невдовзі після запуску Hogwarts Legacy Слизерин став явним фаворитом серед шанувальників, а Ґрифіндор посів друге місце, Рейвенклов був на третьому, а Гаффлпафф – останній.

Цей порядок міцно тримається на консолях PlayStation та Xbox. При цьому Ґрифіндор і Слизерин все ще доволі близькі один до одного. Натомість досягнення Steam розповідають іншу історію:

Слизерин – 27,6%,

Рейвенклов – 22,9%,

Ґрифіндор – 21,3%,

Хаффлпафф – 13,5%.

Немає реального пояснення, чому досягнення Steam відрізняються від даних, зібраних PlayStation і Xbox. Та слід зазначити, що ще є час, щоб дані змінилися.

Всього за місяць Hogwarts Legacy вийде на PS4 та Xbox One, відкриваючи свої двері для мільйонів шанувальників, щоб почати свою пригоду в Гоґвортсі.