Hogwarts Legacy дає гравцям вибір між Ґрифіндором, Хаффлпаффом, Рейвенкловом і Слизерином, а статистика досягнень/трофеїв показала найпопулярніші факультети в грі у відкритому світі за Гаррі Поттером.
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Найпопулярніші факультети Hogwarts Legacy
Невдовзі після запуску Hogwarts Legacy Слизерин став явним фаворитом серед шанувальників, а Ґрифіндор посів друге місце, Рейвенклов був на третьому, а Гаффлпафф – останній.
Цей порядок міцно тримається на консолях PlayStation та Xbox. При цьому Ґрифіндор і Слизерин все ще доволі близькі один до одного. Натомість досягнення Steam розповідають іншу історію:
- Слизерин – 27,6%,
- Рейвенклов – 22,9%,
- Ґрифіндор – 21,3%,
- Хаффлпафф – 13,5%.
Немає реального пояснення, чому досягнення Steam відрізняються від даних, зібраних PlayStation і Xbox. Та слід зазначити, що ще є час, щоб дані змінилися.
Всього за місяць Hogwarts Legacy вийде на PS4 та Xbox One, відкриваючи свої двері для мільйонів шанувальників, щоб почати свою пригоду в Гоґвортсі.