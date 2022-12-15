Відтак розуміння того, що чекати від Hogwarts Legacy, стає набагато повнішим. Тепер Avalanche готовий детально ознайомитися з деякими більш захопливими та складними функціями Hogwarts Legacy.
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Велика демонстрація геймплею Hogwarts Legacy
Мабуть, найбільш захопливим у Hogwarts Legacy є те, що це повністю відкритий світ, заснований на всесвіті Гаррі Поттера. Це буде найкраща можливість відчути чарівний світ улюбленого персонажа з точки зору гравця.
Avalanche добре це усвідомлюють, і тому зосереджуються на геймплеї, заснованому на тому, що фанати Гаррі Поттера захочуть зробити. Політ із мітлою, боротьба з темними мистецтвами та відкриття Кімнати на вимогу – лише деякі приклади.
Довга демонстрація відкритого світу та польоту в Hogwarts Legacy поклала початок новому ігровому відео від Avalanche. Починається воно з того, що гравець на мітлі летить через пустелю.
Тим часом розробники підтверджують такі деталі, як планки витривалості, які не дозволяють гравцеві піднятися надто високо в повітря. Та їх можна покращити, купивши нові мітли в Гоґсміді.
Велика демонстрація геймплею Hogwarts Legacy: дивіться відео
Наступний розділ відео зосереджений на боях у Hogwarts Legacy, а точніше на бойових аренах гри. У Hogwarts Legacy буде дві бойові арени, а третя включена в Deluxe Edition.
Гравці будуть боротися з хвилями ворогів на цих бойових аренах, і за їх проходження ви отримаєте спеціальну косметику.
Також шанувальникам демонструють дії на бойовій арені темних мистецтв, зокрема різні заклинання, інструменти, як-от зілля, комбо та використання типів заклинань для протидії атакам і руйнування ворожих щитів.