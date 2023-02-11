І практично одразу гра почала бити рекорди. Щонайменше рекорди для студії WB Games.

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Перші досягнення Hogwarts Legacy

Щойно гра стала доступною для всіх гравців 10 лютого, як онлайн тайтла на Steam практично досяг позначки в 700 тисяч одночасних гравців. Наразі цей максимум зупинився на кількості в 693 тисячі 454 одночасних гравці.

Ще напередодні, тобто 9 лютого, коли випробувати гру могли лише власники Deluxe-видання, онлайн складав теж неймовірні 500 тисяч одночасних гравців.

Рекорди Hogwarts Legacy / Скриншот зі Steam

Це найуспішніший старт у Steam серед усіх релізів WB Games. Ось попередні показники для порівняння:

MultiVersus (F2P) – 153 433,

Lego Skywalker Saga – 82 517,

Middle-Earth: Shadow of War – 68 183.

Дуже сумнівно, що це остаточні показники. Найімовірніше, вже протягом вихідних 11 – 12 лютого кількість одночасних гравців Hogwarts Legacy здолає позначку в 1 мільйон.