Як з'ясувалося, пізнавані приміщення і дизайн замку у творіннях Avalanche Software та Warner Bros. майже не відрізняються.

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Порівняння Hogwarts Legacy з фільмами

На відео, звичайно ж, спершу демонструють Гоґвортс. Загальний дизайн замку, гострі шпилі веж, оформлення дахів і внутрішній двір дуже схожі між собою. А ось планування дещо відрізняється через різну демонстрацію школи магії в екранізаціях книг.

Натомість внутрішні приміщення відтворені один в один. Наприклад, дизайн обідньої зали з першого погляду відсилає до всесвіту Гаррі Поттера. Те ж саме стосується гвинтових сходів, картин на стінах в коридорах і факультетських кімнат.

Порівняння Hogwarts Legacy з фільмами: дивіться відео

Локації поруч з Гоґвортсом схожі не менше. Це помітно по будиночку Гегріда і полю для квідичу. Та порівняння проводилося не тільки за зовнішнім виглядом оточення.

Журналісти зіставили тролів, тестралів, ельфів та інших істот. Різниця майже непомітна, що лише в черговий раз підтверджує повагу Avalanche Software до першоджерела.