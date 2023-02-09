Схоже, шанувальники досі не можуть пробачити письменниці її висловлювання. Її неодноразово звинувачували в трансфобії, тож творці фільмів чи ігор про світ Гаррі Поттера намагаються від авторки відмежовуватися.

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Розробник не купуватиме гру Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy – це найновіша гра, яка розгортається у чарівному світі Гаррі Поттера. Її дія відбувається у знаменитій школі чарівництва приблизно за століття до того, як у її зали увійшов хлопчик, що вижив.

Гравці приходять до школи як нові учні, які вступають до школи на п'ятому курсі, і повинні орієнтуватися на своїх курсах і на території замку за допомогою свого чарівника.

Гра розміром з Hogwarts Legacy означала, що над нею працювала значна команда. Як демонструють її титри, серед них був технік із захоплення руху на ім'я Паркер Гарцлер.

Розробник у своєму твітері повідомив, що не планує купувати гру. Він вважає, що відмова від підтримки продукту, заснованого на чарівному світі Роулінг – це найменше, що він може зробити як союзник транс-спільноти.

Гарцлер продовжив, заявляючи, що така людина, як Роулінг, не заслуговує на зростання та процвітання, поширюючи ненависницьку риторику про транс-спільноту.

Розробник також відповів користувачам на запитання, чому він не отримав копію гри для своєї роботи над нею. Усе через те, що він був частиною команди WB Games і Avalanche, якій передали роботу, але не входив до основних команд Avanlache.