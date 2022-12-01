Шанувальники десятки разів передивляються всі трейлери та анонси, аби знайти бодай якісь підказки. Тепер розробники самі почали представляти персонажів майбутньої Hogwarts Legacy.

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Професор з захисту від темних мистецтв

У Hogwarts Legacy захист від темних мистецтв викладатиме літня жінка – професор Діна Хекат. Захист від темних мистецтв — одне з найцікавіших занять у франшизі про Гаррі Поттера.

Цю посаду в історії про Гаррі Поттера вважали проклятою, оскільки рідко хтось із професорів утримувався на посаді більше як рік.

Згідно з біографією, Хекат все життя працювала в Міністерстві магії, влаштувавшись на роботу в школу Хоґвартс під час виходу на пенсію. Кажуть, що вона має "практичний" метод навчання, але досі незрозуміло, якою буде її особистість.

Професор магії

Ще одним представленим персонажем є Авраам Ронен, який протягом усієї гри виконуватиме обов'язки професора чарів у Гоґвартсі.

Біографія Ронена представляє його як доброго чоловіка, який цінує дружбу та позашкільні заняття своїх учнів майже так само, як і клас, якому він викладає.

Вирісши із суворим батьком, Ронен із задоволенням грає в різноманітні ігри та прагне включити їх у свої заняття як елементи ігрового процесу Hogwarts Legacy.

Професор гербології

Про всі рослини від мандрагори до отруйного щупальця розповідатиме професор Мірабель Ґарлік. Гербологія – це чарівна версія ботаніки, тому це один із основних предметів, який викладають у Школі чаклунства та чаклунства Хоґвартс.

Під час занять учні дізнаються про догляд та використання рослин, грибів, насамперед про їх магічні властивості та для чого вони використовуються. Багато магічних рослин є інгредієнтами для зілля та ліків, тоді як інші мають магічну дію самостійно.

Професор Мірабель Ґарлік народилася й виросла серед маґлів. Відтак вона відчула, ніби "розцвіла" в Хоґвартсі й нарешті відчула себе вдома. Її описують як чарівну та турботливу вчительку з яскравою мовою.