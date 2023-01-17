Попри те, що останніми тижнями було розкрито велику частину акторського складу Hogwarts Legacy, досі мало що відомо про різноманітні механіки гри.

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Як у Hogwarts Legacy вивчати закляття

З огляду на стільки галасу, накопиченого за останні місяці в очікуванні її остаточного релізу, Hogwarts Legacy може стати найпопулярнішою грою 2023 року.

Будучи представленою як пригода у відкритому світі, яка дозволяє гравцям досліджувати величезний світ чарівників, Hogwarts Legacy обіцяє досвід, який не схожий на жодну з попередніх ігор про Гаррі Поттера.

Гравці зможуть писати власні історії, досліджуючи невідомі царства та зустрічаючи знайомі обличчя. Однак багато гравців все ще цікавляться, яким буде процес вивчення різноманітних заклинань, які зустрічаються протягом гри.

Демонстрація геймплею Hogwarts Legacy: дивіться відео

Стаття на сторінці підтримки підтвердила, що гра містить "міні-ігри для вивчення заклинань, які вимагають точного руху".

Хоча наразі невідомо, чи всі заклинання потрібно вивчати за допомогою цього засобу, чи це стосується лише кількох обраних, є велика ймовірність, що гравцям доведеться пройти міні-ігри, щоб розблокувати корисні заклинання.