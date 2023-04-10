Для тих, хто хоче пересуватися ще швидше, є трюк, який дає гравцевцям необмежений час польоту з максимальною швидкістю на своїх мітлах.

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Трюк з мітлою в Hogwarts Legacy

Попри те, що політ на мітлі швидкий, гравці обмежені в тому, як довго вони можуть підтримувати максимальну швидкість їхнім датчиком прискорення – жовтою смужкою, яка поступово зменшується, коли гравці використовують функцію прискорення під час польоту.

Гравці не зможуть придбати мітлу, доки не відвідають свій перший курс польотів, що відбувається на відносно ранньому етапі гри. Облетівши Гоґвартс з Евереттом, вони можуть відправитися в Гоґсмід і відвідати Spintwitches Sporting Needs, щоб придбати мітлу та почати літати.

Це значно швидше, ніж ходьба, і навіть після розблокування інших скакунів це, ймовірно, залишиться основним засобом пересування гравця в Hogwarts Legacy.

Під час польоту на мітлі в Hogwarts Legacy на PlayStation гравці тримають R2 (RT на Xbox і LShift на ПК), щоб швидко летіти вперед. Для того, щоб рухатися швидше, їм потрібно буде використати частину свого датчика прискорення, натиснувши й утримуючи L2 (LT на Xbox і клацання лівою кнопкою миші на ПК).

Це призведе до того, що покажчик посилення в нижньому правому куті розрядиться, але дасть гравцеві вражаючий сплеск швидкості. Мине небагато часу, перш ніж показник посилення гравця повністю зникне, і він змушений буде рухатися лише за допомогою R2, поки показник посилення відновиться.

Щоб пришвидшити подорож повітрям за допомогою мітли, гравці можуть використовувати цікавий трюк. Якщо гравець підлетить досить близько до землі, він помітить, що його датчик посилення почне світитися і фактично почне збільшуватися, навіть коли він використовує посилення.

Гравці можуть використовувати це на свою користь, просто пролетівши близько до землі, щоб підтримувати прискорення нескінченно довго.