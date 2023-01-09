Зокрема, суеречки тривали й щодо того, чи зможе авторка заробляти гроші на грі про світ, який вона сама створила. Тепер розробники розставили всі крапки над "і".

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Чи зароблятиме Джоан Роулінг на грі

Джоан Роулінг – авторка й творець Гаррі Поттера – зазнала критики в останні роки через публічні коментарі, які багато хто називав трансфобією. Через це останнім часом вона набагато менше займалася контентом про Гаррі Поттера.

Так, письменниця взагалі не була присутня на документальному фільмі про 20-ту річницю Гаррі Поттера: "Повернення до Хогвартса". У ньому використали її коментарі кількох річної давнини.

Та варто також зазначити, що Роулінг публічно підтримувала Україну в її боротьбі з російською агресією. Так, вона збирала гроші для українських дітей, виклала у вільний доступ книги про Гаррі Поттера українською мовою та раділа деокупації наших територій.

Втім, повернемося до гри. За місяць до релізу Hogwarts Legacy, який має відбутися 10 лютого, знову здійнялися суперечки щодо участі Джоан Роулінг.

Демонстрація геймплею Hogwarts Legacy: дивіться відео

Попри те, що дія Hogwarts Legacy має відбуватися у великому світі Гаррі Поттера, сама Роулінг жодним чином не працювала над розповіддю та створенням гри.

Це підтвердили розробниками гри в останніх поширених запитаннях. Вони запевнили, що вона "не бере участі у створенні гри", додавши, що гра – "не нова історія від Джоан Роулінг".

Однак розробники відзначили, що, поки вони створювали світ Hogwarts Legacy, вони "тісно співпрацювали з її командою в усіх аспектах гри". І хоча Джоан Роулінг, можливо, не брала безпосередньої участі у створенні гри, автор все одно збирається отримати прибуток від її успіху.

Авторка все ще володіє правом інтелектуальної власності на Гаррі Поттера, а це означає, що весь контент, створений під цією компанією, надає Роулінг роялті від продажів. Тому Роулінг фактично зароблятиме гроші на Hogwarts Legacy.