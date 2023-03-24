Hogwarts Legacy здавалася дуже успішною з моменту релізу в лютому, побивши низку рекордів з продажів. Та статистика щодо завершення гри викликала серйозні дебати серед шанувальників про те, наскільки успішною вона є насправді.

Читайте також Цікаві факти з історії слотів, про які ви могли не знати

Статистика проходження Hogwarts Legacy

Хоча Hogwarts Legacy отримала переважно позитивні відгуки, що відповідає великій кількості продажів, популярність гри може зменшуватися.

Першою ознакою цієї зміни є те, що кількість гравців Hogwarts Legacy значно впала з моменту запуску гри. Деякі шанувальники стверджують, що це падіння очікуване, оскільки Hogwarts Legacy – це одиночна гра, у яку більшість людей гратимуть лише один раз. Втім статистика завершення не підтверджує навіть цю теорію.

Наразі відсоток завершення гри в Steam становить лише 25%, що здивувало деяких шанувальників. Замість того, щоб завершити Hogwarts Legacy і перейти до інших ігор, більшість гравців кидають її, так і не завершивши

Однак шанувальники зазначили, що більшість ігор мають низький рівень завершення. Інші рольові ігри з відкритим світом, як от Skyrim, The Witcher 3 і Elden Ring, також мають показники проходження в діапазоні 20% – 35%.