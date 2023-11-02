Hogwarts Mystery отримає велике оновлення та нові локації до Різдвяних свят
Джерело:Game Rant
На мобільну гру Harry Potter: Hogwarts Mystery чекають великі оновлення протягом листопада – грудня 2023 року. Зокрема, геймери отримають можливість пограти в абсолютно новій локації.
У листопаді гравці зможуть відчути напружені моменти з історії "Гаррі Поттер і філософський камінь", а в грудні вони зможуть допомогти професору Дамблдору з деякими спеціальними завданнями, а також помандрують із родиною Візлі до Румунії.
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Великі оновлення Hogwarts Mystery
Harry Potter: Hogwarts Mystery, яку у 2018 році випустила студія Jam City, згодом виявилася улюбленою грою для шанувальників чарівного світу Гаррі Поттера. На той час це була єдина гра, яка дозволяла геймерам створювати власного персонажа й мати декілька варіантів гри в стінах замку Гоґвортс. Тепер на гру чекає декілька цікавих оновлень.
Оновлення в листопаді:
- Святкова подія факультету Рейвенклов.
- Одяг на тему Magical Milestones на тему Дня Подяки.
- Сімейне свято в Гоґвортсі.
- Ексклюзивні пропозиції Чорної п'ятниці.
- Обмежений за часом множник основного завдання.
- Низка канонічних моментів із "Гаррі Поттера і філософського каменя".
Геймплейний трейлер гри Hogwarts Mystery: дивіться відео
Оновлення в грудні:
- Допоможіть професору Дамблдору виконати квест на святкову тему.
- Відвідайте Румунію з родиною Візлі.
- Спеціальні винагороди за вхід у систему "12 днів до Різдва".