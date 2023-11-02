Hogwarts Mystery отримає велике оновлення та нові локації до Різдвяних свят

На мобільну гру Harry Potter: Hogwarts Mystery чекають великі оновлення протягом листопада – грудня 2023 року. Зокрема, геймери отримають можливість пограти в абсолютно новій локації.

У листопаді гравці зможуть відчути напружені моменти з історії "Гаррі Поттер і філософський камінь", а в грудні вони зможуть допомогти професору Дамблдору з деякими спеціальними завданнями, а також помандрують із родиною Візлі до Румунії.

Читайте також За лаштунками гемблінгу: як працюють онлайн-казино та букмекерські компанії

Великі оновлення Hogwarts Mystery

Harry Potter: Hogwarts Mystery, яку у 2018 році випустила студія Jam City, згодом виявилася улюбленою грою для шанувальників чарівного світу Гаррі Поттера. На той час це була єдина гра, яка дозволяла геймерам створювати власного персонажа й мати декілька варіантів гри в стінах замку Гоґвортс. Тепер на гру чекає декілька цікавих оновлень.

Оновлення в листопаді:

Святкова подія факультету Рейвенклов.

Одяг на тему Magical Milestones на тему Дня Подяки.

Сімейне свято в Гоґвортсі.

Ексклюзивні пропозиції Чорної п'ятниці.

Обмежений за часом множник основного завдання.

Низка канонічних моментів із "Гаррі Поттера і філософського каменя".

Геймплейний трейлер гри Hogwarts Mystery: дивіться відео

Оновлення в грудні: