В ноябре игроки смогут почувствовать напряженные моменты с истории "Гарри Поттер и философский камень", а в декабре они смогут помочь профессору Дамблдору с некоторыми специальными задачами, а также отправятся с семьей Уизли в Румынию.

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Большие обновления Hogwarts Mystery

Harry Potter: Hogwarts Mystery, выпущенная в 2018 году студией Jam City, впоследствии оказалась любимой игрой для поклонников волшебного мира Гарри Поттера. В то время это была единственная игра, позволявшая геймерам создавать собственного персонажа и иметь несколько вариантов игры в стенах замка Хогвартс. Теперь игру ждет несколько интересных обновлений.

Обновление в ноябре:

Праздничное событие факультета Рейвенклов.

Одежда на тему Magical Milestones к теме Дня Благодарения.

Семейный праздник в Хогвартсе.

Эксклюзивные предложения Черной пятницы.

Ограниченный по времени множитель основной задачи.

Ряд канонических моментов из "Гарри Поттера и философского камня".

Геймплейный трейлер игры Hogwarts Mystery: смотрите видео

Обновление в декабре: