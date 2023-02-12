Гкймери обговорюють глобус, який можна знайти в одній з кімнат Гоґвортсу. Схоже, при його створенні дизайнери надто сильно поспішили, повідомляє 24 Канал.

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Історичні неточності в Hogwarts Legacy

Справа в тім, що події гри Hogwarts Legacy розгортаються наприкінці 19 століття. Втім, глобус, очевидно, значно більш сучасний. Або просто вміє передбачати майбутнє, що й не дивно для магічного світу.

Так, на глобусі-віщуні можна побачити чітко окреслені контури України. Вони відповідають сучасним територіям нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах.

Втім, на час, коли розгортаються події гри, територія української держави були поділені між Російською та Австро-Угорською імперіями. Та схоже, глобус передбачив відновлення української Незалежності.



Карта України в Hogwarts Legacy / скриншот з гри

Через два десятиліття після подій гри Центральна рада проголосить відновлення Незалежності України в державі, яка називатиметься Українською Народною Республікою. Втім, її кордони не відповідали сучасним, адже містили також Кубань, яка нині в складі Росії, а також польський Сянок і білоруський Пінськ.

До слова, це не єдина історична неточність. Загалом контури країн у Європі на глобусі повністю відповідають їхнім сучасним кордонам.

Крім того, на карті помітили острів Прінс-Чарльз, що входить до Канадського Арктичного архіпелагу. Втім, його відкрили лише в липні 1948 року – через понад 50 років після подій гри.