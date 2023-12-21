Благодійний фестиваль українських інді-ігор оголосив переможців у 5 номінаціях і серед них опинилася цікава ізометрична RPG Hollow Home.

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Проєкт від Twigames, який називають сумішшю таких відомих успішних відеоігор як Disco Elysium та This War of Mine, здобув перемогу у категоріях "Вибір критиків" та "Найперспективніша гра".

Hollow Home розповідає історію 14-річного Максима, якому доводиться виживати у зруйнованому росіянами місті.

Ігровий процес Hollow Home спиратиметься на діалоги та сюжет. Розробники зазначають, що в грі ви не побачите сцен насилля, адже проєкт концентрується на тому аби показати жахливі наслідки війни, а не "її криваві подробиці".

Трейлер гри – дивитися відео

Також нагороди отримали наступні проєкти: