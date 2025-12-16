Творці Hollow Knight: Silksong показали перший тизер безплатного доповнення

Team Cherry анонсували перше безплатне DLC до хітової метроїдванії Hollow Knight: Silksong. Доповнення отримало назву Sea of Sorrow.

Розробники однієї з кращих відеоігор 2025 року представили шанувальникам короткий тизер майбутнього доповнення, інформує 24 Канал з посиланням на Team Cherry на YouTube.

Коли чекати на DLC до Hollow Knight: Silksong?

Team Cherry подякували геймерам за ажіотаж навколо довгоочікуваного продовження метроїдванії, заявивши, що саме він є "величезним мотиватором" у подальшій роботі над розширенням світу Hollow Knight, йдеться на teamcherry.com.au.

За словами розробників, робота над першим DLC "вже йде повним ходом", але показати фанатам вони змогли лише короткий тизер-трейлер, який передає атмосферу того, що чекатиме на Hornet.

Трейлер доповнення: дивіться відео

Також Team Cherry повідомили, що не розкриватимуть деталей Sea of ​​Sorrow до моменту, коли доповнення буде готовим до релізу.

Що ще очікує на фанатів Hollow Knight?