Укр Рус
Games Новини Творці Hollow Knight: Silksong показали перший тизер безплатного доповнення
16 грудня, 18:11
2

Творці Hollow Knight: Silksong показали перший тизер безплатного доповнення

Максим Задворський
Основні тези
  • Team Cherry анонсували перше безплатне DLC до Hollow Knight: Silksong під назвою Sea of Sorrow.
  • Розробники поділилися коротким тизером, але не розкривають деталей до моменту готовності доповнення до релізу.

Team Cherry анонсували перше безплатне DLC до хітової метроїдванії Hollow Knight: Silksong. Доповнення отримало назву Sea of Sorrow.

Розробники однієї з кращих відеоігор 2025 року представили шанувальникам короткий тизер майбутнього доповнення, інформує 24 Канал з посиланням на Team Cherry на YouTube.

Цікаво STALKER 2 отримає велике сюжетне оновлення з новими квестами

Коли чекати на DLC до Hollow Knight: Silksong?

Team Cherry подякували геймерам за ажіотаж навколо довгоочікуваного продовження метроїдванії, заявивши, що саме він є "величезним мотиватором" у подальшій роботі над розширенням світу Hollow Knight, йдеться на teamcherry.com.au.

За словами розробників, робота над першим DLC "вже йде повним ходом", але показати фанатам вони змогли лише короткий тизер-трейлер, який передає атмосферу того, що чекатиме на Hornet. 

Трейлер доповнення: дивіться відео

Також Team Cherry повідомили, що не розкриватимуть деталей Sea of ​​Sorrow до моменту, коли доповнення буде готовим до релізу.

Що ще очікує на фанатів Hollow Knight?

  • На додачу студія оголосила про роботу над оновленою версією оригінальної Hollow Knight для Nintendo Switch 2.

  • Покращена гра вийде впродовж 2026 року, як і заплановане DLC Sea of Sorrow. 

  • Власники Hollow Knight на консолі Switch, зможуть оновитися безплатно.