Творці Hollow Knight: Silksong показали перший тизер безплатного доповнення
- Team Cherry анонсували перше безплатне DLC до Hollow Knight: Silksong під назвою Sea of Sorrow.
- Розробники поділилися коротким тизером, але не розкривають деталей до моменту готовності доповнення до релізу.
Team Cherry анонсували перше безплатне DLC до хітової метроїдванії Hollow Knight: Silksong. Доповнення отримало назву Sea of Sorrow.
Розробники однієї з кращих відеоігор 2025 року представили шанувальникам короткий тизер майбутнього доповнення, інформує 24 Канал з посиланням на Team Cherry на YouTube.
Цікаво STALKER 2 отримає велике сюжетне оновлення з новими квестами
Коли чекати на DLC до Hollow Knight: Silksong?
Team Cherry подякували геймерам за ажіотаж навколо довгоочікуваного продовження метроїдванії, заявивши, що саме він є "величезним мотиватором" у подальшій роботі над розширенням світу Hollow Knight, йдеться на teamcherry.com.au.
За словами розробників, робота над першим DLC "вже йде повним ходом", але показати фанатам вони змогли лише короткий тизер-трейлер, який передає атмосферу того, що чекатиме на Hornet.
Трейлер доповнення: дивіться відео
Також Team Cherry повідомили, що не розкриватимуть деталей Sea of Sorrow до моменту, коли доповнення буде готовим до релізу.
Що ще очікує на фанатів Hollow Knight?
На додачу студія оголосила про роботу над оновленою версією оригінальної Hollow Knight для Nintendo Switch 2.
Покращена гра вийде впродовж 2026 року, як і заплановане DLC Sea of Sorrow.
Власники Hollow Knight на консолі Switch, зможуть оновитися безплатно.