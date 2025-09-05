Довгоочікуване продовження Hollow Knight під назвою Silksong, що вийшло 4 вересня 2025 року, миттєво стало хітом. Гра не лише побила рекорди в Steam, але й спричинила несподіваний ефект у спільнотах, де зазвичай поширюють неліцензійні копії.

Чому навіть піратська спільнота вирішила підтримати розробників?

Після шести років очікування Hollow Knight: Silksong нарешті побачила світ. Реліз, що відбувся 4 вересня, спричинив такий ажіотаж, що онлайн-крамниці, включно зі Steam, не витримували навантаження і тимчасово припиняли роботу. Коли сервіси відновили функціонування, кількість гравців почала стрімко зростати. Лише в Steam піковий онлайн у день виходу досяг вражаючої позначки у 535 213 одночасних гравців, що дозволило грі увійти до двадцятки найпопулярніших проєктів за всю історію платформи. Загальна кількість гравців на всіх платформах, вочевидь, є значно вищою, пише 24 Канал з посиланням на IGN.

Оскільки гра вийшла на GOG без DRM-захисту, поява зламаної версії в мережі була лише питанням часу. Вона стала доступною для завантаження вже за кілька годин після релізу. Однак реакція піратської спільноти виявилася абсолютно несподіваною. На тематичних форумах, зокрема на сабредіті, присвяченому піратству, почали з'являтися дописи, в яких досвідчені користувачі закликали інших не завантажувати неліцензійну копію, а натомість придбати гру, щоб підтримати розробників з Team Cherry. Один із таких дописів зібрав понад 7 тисяч схвальних відгуків.

Користувачі зізнавалися, що не купували ігор у день релізу роками, а для декого це взагалі був перший такий випадок. Цей феномен пояснюється величезною повагою та доброзичливістю до австралійської студії Team Cherry, яка складається не більш ніж з чотирьох людей. Розробники здобули бездоганну репутацію завдяки своєму ставленню до фанатів. Вони дотрималися всіх обіцянок, даних ще під час Kickstarter-кампанії оригінальної Hollow Knight, і надали безкоштовні копії Silksong усім спонсорам.

Крім того, студія випустила версію без DRM, встановила доступну ціну у 20 доларів і пообіцяла безкоштовне оновлення для Nintendo Switch 2. Гравці відзначають, що Team Cherry не вдається до агресивної монетизації: у грі відсутні мікротранзакції, а всі доповнення до попередньої частини були безкоштовними. Користувачі на форумах наголошували, що розробники заслуговують на підтримку, і якщо є можливість заплатити за їхню працю, це варто зробити.

Навіть ветерани піратського руху були здивовані такою одностайною позицією спільноти. Багато хто зауважив, що зазвичай ані назва гри, ані її ціна, ані статус інді-розробника не зупиняють піратів. Проте у випадку з Silksong ситуація кардинально інша. Це свідчить про унікальний рівень поваги, який Team Cherry заслужила за роки своєї роботи.

