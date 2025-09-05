Долгожданное продолжение Hollow Knight под названием Silksong, вышедшее 4 сентября 2025 года, мгновенно стало хитом. Игра не только побила рекорды в Steam, но и произвела неожиданный эффект в сообществах, где обычно распространяют нелицензионные копии.

Почему даже пиратское сообщество решило поддержать разработчиков?

После шести лет ожидания Hollow Knight: Silksong наконец-то увидела свет. Релиз, состоявшийся 4 сентября, вызвал такой ажиотаж, что онлайн-магазины, включая Steam, не выдерживали нагрузки и временно прекращали работу. Когда сервисы возобновили функционирование, количество игроков начало стремительно расти. Только в Steam пиковый онлайн в день выхода достиг впечатляющей отметки в 535 213 одновременных игроков, что позволило игре войти в двадцатку самых популярных проектов за всю историю платформы. Общее количество игроков на всех платформах, очевидно, значительно выше, пишет 24 Канал со ссылкой на IGN.

Смотрите также Почему Hollow Knight: Silksong стала отдельной игрой – в Team Cherry назвали одну простую причину

Поскольку игра вышла на GOG без DRM-защиты, появление взломанной версии в сети было лишь вопросом времени. Она стала доступной для загрузки уже через несколько часов после релиза. Однако реакция пиратского сообщества оказалась совершенно неожиданной. На тематических форумах, в частности на сабредите, посвященном пиратству, начали появляться сообщения, в которых опытные пользователи призывали других не загружать нелицензионную копию, а вместо этого приобрести игру, чтобы поддержать разработчиков из Team Cherry. Одно из таких сообщений собрало более 7 тысяч положительных отзывов.

Пользователи признавались, что не покупали игр в день релиза годами, а для некоторых это вообще был первый такой случай. Этот феномен объясняется огромным уважением и доброжелательностью к австралийской студии Team Cherry, которая состоит не более чем из четырех человек. Разработчики получили безупречную репутацию благодаря своему отношению к фанатам. Они сдержали все обещания, данных еще во время Kickstarter-кампании оригинальной Hollow Knight, и предоставили бесплатные копии Silksong всем спонсорам.

Кроме того, студия выпустила версию без DRM, установила доступную цену в 20 долларов и пообещала бесплатное обновление для Nintendo Switch 2. Игроки отмечают, что Team Cherry не прибегает к агрессивной монетизации: в игре отсутствуют микротранзакции, а все дополнения к предыдущей части были бесплатными. Пользователи на форумах отмечали, что разработчики заслуживают поддержки, и если есть возможность заплатить за их труд, это стоит сделать.

Даже ветераны пиратского движения были удивлены такой единодушной позицией сообщества. Многие заметили, что обычно ни название игры, ни ее цена, ни статус инди-разработчика не останавливают пиратов. Однако в случае с Silksong ситуация кардинально иная. Это свидетельствует об уникальном уровне уважения, который Team Cherry заслужила за годы своей работы.

Смотрите трейлер Silksong: видео