Новий вірусний шутер про розбірки банд посунув блокбастери у чартах Steam

Інді-шутер Hood Warfare 2 від студії Trapstar Games раптово став вірусним хітом у Steam. Гра залучила тисячі гравців завдяки шаленій динаміці та вуличним розбіркам, ставши зіркою соцмереж.

У центрі сюжету новинки – жорстока війна між бандами за контроль над кварталами Чикаго, інформує 24 Канал.

Вуличні розбірки у Чикаго замість військових операцій

Гравці обирають одну зі сторін у конфлікті та змагаються на різних локаціях, серед яких передмістя, міські квартали та торговельний центр. Успіх проєкту зумовили порівняння з легендарною серією Call of Duty, адже ігровий процес пропонує схожий інтерфейс, можливість створювати власний клас зброї та викликати "серії вбивств" (кілстріки).

Розробники створили гру на рушії Unreal Engine 5 та підготували кілька ігрових режимів. Серед них найцікавіші:

класичний командний бій GangBang;

захоплення територій Turf War;

режим із закладанням вибухівки Destroy the Block;

Chain Snatch, де гравці збирають ланцюжки з ліквідованих суперників.

Трейлер проєкту: дивіться відео

Особливу увагу привертають унікальні "серії вбивств", серед яких є виклик ботів-помічників, інформатор Snitch та навіть стрілянина з вікна автомобіля під час руху.

У них є серія вбивств із проїздом на авто, і це до біса смішно: вони гримлять музикою та стріляють просто з вікна,

– прокоментував кіберспортсмен із Rainbow 6 Siege та зірка команди TSM під ніком Merc.

Допис кіберспортсмена зібрав понад 5 мільйонів переглядів у соціальній мережі X, що спровокувало нову хвилю інтересу до проєкту.

They must've forgot im from chicago https://t.co/cSdQf8sTlu — Merc (@_MercR6) October 11, 2026

Користувачі соцмереж масово діляться враженнями від гри, стверджуючи, що снайпінг і система руху тут реалізовані краще, ніж у Call of Duty. У результаті гра піднялася на 7 місце серед світових бестселерів у Steam та зафіксувала піковий онлайн на рівні 11 742 одночасних гравців.

Вартість тайтлу становить 155 гривень, а з тимчасовою знижкою 10% – 139 гривень. Попри високі оцінки та 78% позитивних відгуків у Steam, деякі користувачі скаржаться на швидку втому від ігрового процесу через одноманітність та появу чітерів.

Тож Hood Warfare 2 може стати цікавим способом провести кілька вечорів з друзями, але аж ніяк не претендує на "довге життя".