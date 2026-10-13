В центре сюжета новинки – жестокая война между бандами за контроль над кварталами Чикаго, сообщает 24 Канал.

Уличные разборки в Чикаго вместо военных операций

Игроки выбирают одну из сторон в конфликте и соревнуются на различных локациях, среди которых пригород, городские кварталы и торговый центр. Успех проекта обусловлен сравнениями с легендарной серией Call of Duty, ведь игровой процесс предлагает похожий интерфейс, возможность создавать собственный класс оружия и совершать "серии убийств" (киллстрики).

Разработчики создали игру на движке Unreal Engine 5 и подготовили несколько игровых режимов. Среди них наиболее интересные:

классический командный бой GangBang;

захват территорий Turf War;

режим с установкой взрывчатки Destroy the Block;

Chain Snatch, где игроки собирают цепочки из уничтоженных противников.

Трейлер проекта: смотрите видео

Особое внимание привлекают уникальные "серии убийств", среди которых есть вызов ботов-помощников, информатор Snitch и даже стрельба из окна автомобиля во время движения.

У них есть серия убийств с проездом на машине, и это чертовски смешно: они гремят музыкой и стреляют прямо из окна,

– прокомментировал киберспортсмен из Rainbow 6 Siege и звезда команды TSM под ником Merc.

Пост киберспортсмена набрал более 5 миллионов просмотров в социальной сети X, что вызвало новую волну интереса к проекту.

Пользователи соцсетей массово делятся впечатлениями от игры, утверждая, что снайпинг и система передвижения здесь реализованы лучше, чем в Call of Duty. В результате игра поднялась на 7-е место среди мировых бестселлеров в Steam и зафиксировала пиковую онлайн-активность в 11 742 одновременных игрока.

Стоимость игры составляет 155 гривен, а с временной скидкой 10% – 139 гривен. Несмотря на высокие оценки и 78% положительных отзывов в Steam, некоторые пользователи жалуются на быструю усталость от игрового процесса из-за однообразия и появления читеров.

Таким образом, Hood Warfare 2 может стать интересным способом провести несколько вечеров с друзьями, но отнюдь не претендует на "долгую жизнь".