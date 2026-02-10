Продовження Horizon Forbidden West затримається: розробники обрали інший пріоритет

Розробка триквела Horizon Forbidden West триватиме ще кілька років, оскільки студія Guerrilla Games зосередила основні ресурси на іншому проєкті. Через перерозподіл команди та запуск мультиплеєрної гри реліз наступної пригоди Елой суттєво відкладається.

За оцінками джерел Kotaku, фанатам варто готуватися до очікування, яке може затягнутися до появи нового покоління ігрових консолей.

Які плани на майбутнє серії та чому Horizon 3 не в пріоритеті?

Репортер видання Kotaku Ітан Гах, посилаючись на власні джерела, повідомив про поточний стан розробки наступної частини франшизи Horizon. Попри те, що Guerrilla Games офіційно підтвердила роботу над продовженням ще у 2023 році, зараз студія активно розвиває кооперативну гру-сервіс під назвою Horizon Hunters Gathering.

Саме цей проєкт, за словами журналіста Bloomberg Джейсона Шрайєра, забрав на себе більшість розробників студії, оскільки Sony прагне отримати новий багатокористувацький хіт.

То коли слід чекати на нову Horizon?

Через таку зміну внутрішніх пріоритетів Horizon 3 перебуває на досить ранніх етапах виробництва. Інсайдери прогнозують, що до виходу гри залишилося від трьох до п'яти років. Такий тривалий цикл розробки підвищує ймовірність того, що проєкт з'явиться вже безпосередньо на PlayStation 6.

Нагадаємо, попередня частина Forbidden West вийшла у лютому 2022 року на PS4 та PS5, а пізніше, разом із сюжетним доповненням Burning Shores, стала доступною для користувачів ПК у магазинах Steam та Epic Games Store.

Паралельно із основною серією корейська компанія NCSoft за ліцензією Sony працює над рольовим MMO-екшеном Horizon Steel Frontiers, який готують для смартфонів та комп'ютерів.