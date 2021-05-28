Чарівний відкритий світ та бій з механічним мамонтом: перший геймплей Horizon Forbidden West

Студія Guerrilla Games провела презентацію, яка була присвячена Horizon Forbidden West. Геймерам вперше показали повноцінний геймплей цієї відеогри з консолі PlayStation 5.

Реліз відеогри Horizon Zero Dawn пройшов напрочуд вдало ще на початку 2017 року. Гра отримала прекрасні відгуки від критиків та геймерів, а також принесла своїм розробникам гарні прибутки. Зрозуміло, що продовження не змусило на себе чекати, а відповідний анонс з'явився ще рік тому.

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Нова гра отримала назву Horizon Forbidden West, але цікавою інформацією розробники тривалий час не ділилися. Виправити таку несправедливість вони вирішили на останній конференції "State of Play". У межах цієї події геймерам показали перший геймплей з консолі PlayStation 5, а також розповіли чимало цікавого про цю відеогру. Сам ефір продовжувався всього 20 хвилин, але він майже повністю був присвячений ігровому процесу Horizon Forbidden West.

Розробники розповіли, що цього разу Елой відправиться на захід, де має знайти технології предків. Останні мають допомогти їй якось зупинити загадкову скверну, яка може знищити все живе на планеті. У самому відео Елой відправляється в розвалини Сан-Франциско, де намагається визволити Еренда, який потрапив у засідку ворожого племені. Останні навчилися "приборкувати" місцеву фауну, бо роз'їжджають на роботах, які схожі на велоцирапторів, та на гігантському механічному мамонті.

Механічний мамонт / Фото PlayStation Blog

В арсеналі Елой з'явилися нові прийоми та девайси, наприклад, в одній зі сцен вона використовує крюк-кішку для підйому. У відео також можна побачити цікавий аналог планера та дихальну маску, яка дозволяє тривалий час знаходитися під водою. Також в Елой з'явився цікавий сканер, який підсвічує місця, за які вона може зачепитися руками. Розробники додали, що це не всі нові девайси, які будуть у Horizon Forbidden West. Зрозуміло, що в арсеналі головної героїні залишилося й все класичне озброєння.

Планер, який використовуватиме Елой / Фото PlayStation Blog

Загалом локації стали просторими та достатньо вертикальними. Здається, у цій частині потрібно буде дуже активно використовувати паркур, щоб видиратися на різноманітні висоти. Також у цьому відео можна побачити прекрасний підводний світ відеогри та бій Елой з представниками ворожого племені. Наостанок варто відзначити, що відеогра має вийти на консолі PlayStation 4 та 5. Щоправда, точної дати виходу поки розробники не називали, хоча реліз має відбутися вже до кінця цього року.

Демонстрація геймплею Horizon Forbidden West – відео