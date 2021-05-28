Релиз видеоигры Horizon Zero Dawn прошел очень удачно еще в начале 2017 года. Игра получила прекрасные отзывы от критиков и геймеров, а также принесла своим разработчикам хорошую прибыль. Понятно, что продолжение не заставило себя ждать, а соответствующий анонс появился еще год назад.

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Новая игра получила название Horizon Forbidden West, но интересной информацией разработчики долгое время не делились. Исправить такую несправедливость они решили на последней конференции "State of Play". В рамках этого события геймерам показали первый геймплей с консоли PlayStation 5, а также рассказали немало интересного об этой видеоигре. Сам эфир продолжался всего 20 минут, но он почти полностью был посвящен игровому процессу Horizon Forbidden West.

Разработчики рассказали, что на этот раз Элой отправится на запад, где должна найти технологии предков. Последние должны помочь ей как-то остановить загадочную скверну, которая может уничтожить все живое на планете. В самом видео Элой отправляется в развалины Сан-Франциско, где пытается освободить Эренда, который попал в засаду враждебного племени. Последние научились "укрощать" местную фауну, поэтому разъезжают на работах, которые похожи на велоцирапторов, и на гигантском механическом мамонте.

Механический мамонт / Фото PlayStation Blog

В арсенале Элой появились новые приемы и девайсы, например, в одной из сцен она использует крюк-кошку для подъема. В видео также можно увидеть интересный аналог планера и дыхательную маску, которая позволяет длительное время находиться под водой. Также в Элой появился интересный сканер, который подсвечивает места, за которые она может зацепиться руками. Разработчики добавили, что это не все новые девайсы, которые будут в Horizon Forbidden West. Понятно, что в арсенале главной героини осталось и все классическое вооружение.

Планер, который будет использовать Элой / Фото PlayStation Blog

В общем локации стали просторными и достаточно вертикальными. Кажется, в этой части нужно будет очень активно использовать паркур, чтобы взбираться на различные высоты. Также в этом видео можно увидеть прекрасный подводный мир видеоигры и бой Элой с представителями враждебного племени. Напоследок стоит отметить, что видеоигра должна выйти на консоли PlayStation 4 и 5. Правда, точной даты выхода пока разработчики не называли, хотя релиз должен состояться уже до конца этого года.

Демонстрация геймплея Horizon Forbidden West – видео