Хороша, але не проривна: у мережі з'явилися перші оцінки відеогри Sherlock Holmes: Chapter One

У мережі вже почали з'являтися перші оцінки відеогри Sherlock Holmes: Chapter One. Загалом критикам сподобався цей проєкт від української компанії Frogwares, хоча ідеальним його назвати навряд чи можна.

Сьогодні відбувся реліз відеогри Sherlock Holmes: Chapter One, яку розроблювала українська компанія Frogwares. Ми вже розповідали про цей цікавий проєкт, а тому сьогодні пропонуємо вам ознайомитися з першими його оцінками.

Це цікаво 92% позитивних відгуків: у Steam набирає популярності гра, яку розкритикували журналісти

Варто розпочати з того, що профільні видання досить стримано зустріли гру Sherlock Holmes: Chapter One. На агрегаторі рецензій OpenCritic, де немає розподілу за платформами, у цієї відеогри зараз 78 балів зі 100 (34 огляди), а рекомендують її 76% критиків. На Metacritic, де є такий розподіл, у цієї гри зараз такі оцінки (максимум 100):

PC – 76 балів (9 оглядів)

PlayStation 5 – 76 балів (19 оглядів)

Xbox Series X – 70 балів (7 оглядів)

Варто додати, що загалом журналісти оцінили Sherlock Holmes: Chapter One на рівні попередніх проєктів студії Frogwares. Наприклад, гра Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, яка вийшла у 2016 році, отримала від критиків 64 бали (37 оглядів), а Sherlock Holmes Crimes & Punishments (2014 рік) – 76 балів (55 оглядів).

Загалом критики сходяться на думці, що відеогра Sherlock Holmes: Chapter One має сподобатися всім шанувальникам цієї серії. Особливо вони відзначають історію, персонажів, візуальну складову, детективні елементи та розслідування. А от критикують цей новий проєкт за пустий відкритий світ, просту бойову систему та різноманітні технічні недоліки.

Наостанок варто відзначити, що реліз Sherlock Holmes: Chapter One відбувся на PC (Steam, GOG та Epic Games Store), PS5 та Xbox Series. Варто додати, що версія для консолей минулого покоління з'являться пізніше. На PC цей проєкт коштує 699 гривень, на PlayStation – 1499 гривень, а на Xbox – 45 доларів.

Релізний трейлер відеогри Sherlock Holmes: Chapter One: відео