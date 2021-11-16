Сегодня состоялся релиз видеоигры Sherlock Holmes: Chapter One, которую разрабатывала украинская компания Frogwares. Мы уже рассказывали об этом интересном проекте, поэтому сегодня предлагаем вам ознакомиться с первыми его оценками.

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Стоит начать с того, что профильные издания довольно сдержанно встретили игру Sherlock Holmes: Chapter One. На агрегаторе рецензий OpenCritic, где нет распределения по платформам, у этой видеоигры сейчас 78 баллов из 100 (34 обзора), а рекомендуют ее 76% критиков. На Metacritic, где есть такое распределение, у этой игры сейчас следующие оценки (максимум 100):

PC – 76 баллов (9 обзоров)

PlayStation 5 – 76 баллов (19 обзоров)

Xbox Series X – 70 баллов (7 обзоров)

Стоит добавить, что в целом журналисты оценили Sherlock Holmes: Chapter One на уровне предыдущих проектов студии Frogwares. Например, вышедшая в 2016 году игра Sherlock Holmes: The Devil's Daughter получила от критиков 64 балла (37 обзоров), а Sherlock Holmes Crimes & Punishments (2014 год) – 76 баллов (55 обзоров).

В целом критики сходятся во мнении, что видеоигра Sherlock Holmes: Chapter One должна понравиться всем поклонникам этой серии. Особенно они отмечают историю, персонажей, визуальную составляющую, детективные элементы и расследования. А вот критикуют этот новый проект за пустой открытый мир, простую боевую систему и разнообразные технические недостатки.

Напоследок стоит отметить, что релиз Sherlock Holmes: Chapter One состоялся на PC (Steam, GOG и Epic Games Store), PS5 и Xbox Series. Стоит добавить, что версия для консолей прошлого поколения появятся позже. На PC этот проект стоит 699 гривен, на PlayStation – 1499 гривен, а на Xbox – 45 долларов.

Релизный трейлер видеоигры Sherlock Holmes: Chapter One: видео