Хороший, але застарілий: у мережі з'явилися оцінки ремастера відеогри Alan Wake

Відеогра Alan Wake Remastered вже встигла отримати перші оцінки від провідних видань. Загалом критикам сподобалася оновлена гра, щоправда, ідеальним цей ремастер важко назвати.

Місяць тому студія Remedy Entertainment анонсувала, що 5 жовтня вийде ремастер відеогри Alan Wake. Ми вже розповідали про цей проєкт, а тому сьогодні пропонуємо ознайомитися з першими оцінками цієї гри.

Детальніше про гру Ремастер гри Alan Wake вийде вже в жовтні: офіційний трейлер та порівняння з оригіналом

Варто розпочати з того, що загалом критики досить тепло зустріли цю оновлену відеогру. На агрегаторі рецензій OpenCritic, де немає розподілу за платформами, в Alan Wake Remastered зараз 82 бали зі 100 (45 оглядів), а рекомендує її 91% критиків. А от на Metacritic такий розподіл є, тому отримати повноцінну оцінку змогли лише версії цієї гри для Xbox Series X та PlayStation 5. Журналісти, які грали на консолі Microsoft, оцінили нову гру у 82 бали (15 оглядів), а на PS 5 – 81 бал (28 оглядів). Варто додати, що оригінал, який вийшов у 2010 році на Xbox 360, отримав схожу середню оцінку – 83 бали.

Критики сходяться на думці, що це гарний ремастер, який може сподобатися не лише фанатам оригінальної відеогри, а й геймерам, які вперше планують зіграти в цю гру. На думку журналістів, розробникам вдалося зберегти атмосферу оригіналу, а тому проходити цю відеогру ще досі дуже цікаво. Також вони відзначають візуальні покращення, хоча з цим елементом не все так однозначно. Річ у тім, що глобальними їх важко назвати, а тому деякі критики написали, що навіть з такими покращеннями гра не відповідає рівню сучасних проєктів. Також журналісти критикують ігровий процес, який, на їхню думку, вже трохи застарів.

Наостанок варто відзначити, що цього разу реліз відеогри Alan Wake відбувся не лише на Xbox та PC, а й на консолі від Sony. На PC цю гру можна придбати за 429 гривень (лише Epic Games Store), на PlayStation – 799 гривень, а на Xbox – 25 доларів.

Трейлер відеогри Alan Wake Remastered: відео