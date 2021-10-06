Месяц назад студия Remedy Entertainment анонсировала, что 5 октября выйдет ремастер видеоигры Alan Wake. Мы уже рассказывали об этом проекте, а потому сегодня предлагаем ознакомиться с первыми оценками этой игры.

Подробнее об игре Ремастер игры Alan Wake выйдет уже в октябре: официальный трейлер и сравнение с оригиналом

Стоит начать с того, что в целом критики достаточно тепло встретили эту обновленную видеоигру. На агрегаторе рецензий OpenCritic, где нет деления по платформам, в Alan Wake Remastered сейчас 82 балла из 100 (45 обзоров), а рекомендует ее 91% критиков. А вот на Metacritic такое деление есть, поэтому получить полноценную оценку смогли только версии этой игры для Xbox Series X и PlayStation 5. Журналисты, которые играли на консоли Microsoft, оценили новую игру в 82 балла (15 обзоров), а на PS 5 – 81 балл (28 обзоров). Стоит добавить, что оригинал, вышедший в 2010 году на Xbox 360, получил похожую среднюю оценку – 83 балла.

Критики сходятся во мнении, что это хороший ремастер, который может понравиться не только фанатам оригинальной видеоигры, но и геймерам, которые впервые планируют сыграть в эту игру. По мнению журналистов, разработчикам удалось сохранить атмосферу оригинала, поэтому проходить эту видеоигру до сих пор очень интересно. Также они отмечают визуальные улучшения, хотя с этим элементом не все так однозначно. Дело в том, что глобальными их трудно назвать, а потому некоторые критики написали, что даже с такими улучшениями игра не соответствует уровню современных проектов. Также журналисты критикуют игровой процесс, который, по их мнению, уже немного устарел.

Напоследок стоит отметить, что на этот раз релиз видеоигры Alan Wake состоялся не только на Xbox и PC, но и на консоли от Sony. На PC эту игру можно приобрести за 429 гривен (только Epic Games Store), на PlayStation – 799 гривен, а на Xbox – 25 долларов.

Трейлер видеоигры Alan Wake Remastered: видео