На выставке PlayStation Showcase 2021 издатели из Epic Games Publishing и разработчики из Remedy Entertainment положили конец слухам, подтвердив выход обновленной версии популярного экшн-триллера Alan Wake.

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Писатель Алан Уэйк уже скоро вернется в жизнь геймеров и начнет покорять новое поколение консолей. Игрой занимаются оригинальные разработчики, а ремастер обещает подарить игрокам обновленную визуальную составляющую с использованием технологий ретрейсинга, переработанные модели персонажей, детализированное окружение и поддержку расширения 4K.

В состав Alan Wake Remastered войдет основная версия игры и два сюжетных дополнения: The Signal и The Writer. Итак, геймерам представится шанс снова окунуться в приключения писателя и отправиться на поиски его пропавшей жены в тихом городке Брайт Фоллз, полном странных тайн. В темноте на игроков всегда будет подстерегать опасность, а сюжет романа в жанре ужасов, написанный и забытый Аланом начнет сбываться наяву.

Трейлер Alan Wake Remastered



Хотя уже и в самом трейлере можно увидеть и оценить проведенную разработчиками работу, однако еще лучше она видна в официальном сравнении будущего ремастера с консольным оригиналом.

Обновленная графика в консольной версии Alan Wake Remastered / изображение alanwake.com

Переработанные 3-D модели персонажей в консольной версии Alan Wake Remastered / изображение alanwake.com

Поклонники серии и рядовые геймеры одобрительно восприняли продемонстрированные изменения, произошедшие с игрой на консолях, однако интересной стала реакция пользователей ПК. Многие уверены, что на современных компьютерах игра и по сей день выглядит прилично, а ремастер – это ничто иное, как очередной способ сыграть на ностальгии игроков для получения прибыли.

Успокаивает людей то, что на скриншотах, представленных разработчиками, видно, что и над ПК версией была проведена огромная работа. В частности, были значительно улучшены текстуры объектов, что в свою очередь делает картинку в кадре более детализированной и реалистичной.

Обновленные текстуры объектов в ПК версии Alan Wake Remastered / изображение alanwake.com

Обновленные текстуры объектов в ПК версии Alan Wake Remastered / изображение alanwake.com

Оценить старания разработчиков из Remedy Entertainment собственноручно можно будет уже 5 октября на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S и на ПК эксклюзивно в Epic Games Store.